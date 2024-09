ROSENHEIM. In der Nacht auf Donnerstag, 12. September 2024, sind bislang unbekannte Täter in eine Moschee in der Grubholzer Straße in Rosenheim eingebrochen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise.

Das Ziel von Einbrechern wurde von Mittwoch auf Donnerstag eine Moschee in der Grubholzer Straße 11 in Rosenheim.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter in der Zeit von Mittwoch, 11. September, 22.30 Uhr bis Donnerstag, 12. September 2024, 07.00 Uhr ein, durchsuchten Büroräume und entwendeten neben Bargeld mehrere andere Gegenstände.

Die ersten Ermittlungen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim aufgenommen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die weiteren Ermittlungen. Diese werden vom zuständigen Fachkommissariat 2, zuständig für Eigentumsdelikte, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 um Hinweise: