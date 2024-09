KEMPTEN. Gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Polizeiseelsorge lädt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am 15.09.2024 erstmals zu einer ökumenischen Bergandacht auf dem Mariaberg ein. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Alphornbläser aus Altusried und die Jodlergruppe Nesselwang.

Die ökumenische Bergandacht soll am Feldkreuz zum gemeinsamen Gebet unter freiem Himmel einladen und den Besucherinnen und Besuchern ermöglichen, die besondere Atmosphäre der Andacht zu erleben. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kapelle Mariä Heimsuchung statt, die sich direkt neben dem Feldkreuz befindet. Auch in der Kapelle ist nicht zuletzt durch die beiden Musikergruppen eine außergewöhnliche Stimmung gewährleistet. Begrenzte Parkmöglichkeiten gibt es entlang der Mariaberger Straße. Einen Fußweg sollten Sie mit einplanen.

Die Polizeipräsidentin Frau Dr. Strößner:

„Ich freue mich auf Ihr Kommen und auf eine gemeinsame Andacht!“

Seien Sie mit uns

Ein Teil

der ökumenischen Bergandacht

am Sonntag, den 15.09.2024, um 11 Uhr ,

, in Kempten, am Feldkreuz auf dem Mariaberg.

(PP Schwaben Süd/West)

