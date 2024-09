ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag täuschten eine Frau und ein Mann vor, dass ihnen das Benzin ausgegangen sei. Eine 52-Jährige übergab in der Folge Bargeld. Der Mann versicherte das Geld am Folgetag zu überweisen. Es handelte sich hierbei jedoch um eine Betrugsmasche.

Betrüger erbeuten Bargeld

Eine Notlage vortäuschen, um kostenlos Benzin zu ergattern? Auf diese Art und Weise gingen Unbekannte am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Streit und Eschau vor. Die Täter standen am Straßenrand und baten eine Autofahrerin um einen Kanister Benzin oder eine finanzielle Zuwendung, da angeblich der Tank leer war. Die Geschädigte bemerkte den Betrug nicht und übergab dem Mann 120 Euro. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit einem VW mit rumänischer Zulassung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Mann:

35 Jahre alt

170 cm groß

Südländische Erscheinung

Frau:

35 Jahre alt

165 cm groß

Südländische Erscheinung

Tipps der Polizei

Seien Sie skeptisch, wenn sie von Fremden um Geld gebeten bzw. angebettelt werden.

Haben Sie den Verdacht, dass die Notlage lediglich vorgetäuscht ist, dann informieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110, um die Täter zu überführen.

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Wer mitten auf einer viel befahrenen Straße anhält, riskiert im Zweifelsfall auch, vom Helfer zum Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Obernburger Polizei unter Tel. 06022/629-0 zu melden.