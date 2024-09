1430. Verkehrsunfall; Pkw entfernt sich vom Unfallort; eine Person verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 11.09.2024, gegen 06:35 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Fahrrad auf dem Kirchenweg.

Dort wurde der 39-Jährige von einem bislang unbekannten Pkw überholt. Nach Angaben des 39-Jährigen wurde er von dem Pkw mit einem sehr geringen Abstand überholt, woraufhin er zu Boden fiel. Es kam zu keinem Kontakt zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin mit dem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 39-Jährige wurde durch den Sturz verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 39-Jährige einen Fahrradhelm.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Besetzung machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der Örtlichkeit (Kirchenweg und Egmatinger Straße) sowie der Unfallzeit dürfte das Verkehrsaufkommen sehr gering gewesen sein. Deshalb wird auch um generelle Hinweise zu Fahrzeugen gebeten, die sich zum Unfallzeitpunkt in direkter Nähe aufgehalten haben.

1431. Ermittlungen wegen verstorbener Person; möglicher Verkehrsunfall – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 11.09.2024, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Zeuge auf einen 66-Jährigen mit Wohnsitz in München aufmerksam, welcher auf der Fahrbahn des Bavariaringes lag. Unmittelbar neben dem 66-Jährigen lag dessen Fahrrad.

Da der 66-Jährige nicht ansprechbar war, verständigte der Zeuge den Rettungsdienst. Der Rettungsdienst begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Unter Begleitung eines Notarztes wurde der 66-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag, 12.09.2024 verstarb.

Ob ein Verkehrsunfallgeschehen oder eine Erkrankung todesursächlich war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1432. Widerruf Öffentlichkeitsfahndung nach Pkw aufgrund Vermissung

-siehe Medieninformation vom 10.09.2024, Nr. 1423

Am Donnerstag, 05.09.2024, wurde eine 59-Jährige Frau mit Wohnsitz in München als vermisst gemeldet. Die 59-Jährige verließ die Wohnung und fuhr mit ihrem Pkw mit unbekanntem Fahrziel davon.

Nach dem Pkw der 59-Jährigen wurde im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Am Mittwoch, 11.09.2024, gegen 21:00 Uhr, meldete sich eine Zeugein bei der Polizei und teilte mit, dass sie den Pkw im Bereich der Forst-Kasten-Allee geparkt am rechten Fahrbahnrand bemerkt hätte. Daraufhin fuhr eine Streife zu der Örtlichkeit. Die Frau befand sich wohlbehalten im Fahrzeug und wurde danach zu ihren Angehörigen gebracht.

1433. Versuchter Einbruch in ein Geschäft; ein Tatverdächtiger festgenommen – Allach

Am Donnerstag, 12.09.2024, 00:45 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München Kenntnis über eine Alarmauslösung in einem Geschäft in Allach.

Die von der Einsatzzentrale geschickte Streifenbesatzung nahm vor Ort einen optischen sowie akustischen Alarm wahr. Zudem waren an der Tür des Geschäfts Einbruchspuren erkennbar.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger kurz danach in einer nahen Grünanlage festgestellt und festgenommen werden. Ein weiterer Täter flüchtete unerkannt. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in Waldaschaff.

Dieser wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle verbracht. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte sowie bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten verbal. Bei der Widerstandshandlung des 43-Jährigen wurde kein Polizeibeamter verletzt.

Der 43-Jährige wurde unter anderem wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung angezeigt.

Nach Beendigung der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 43-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Am Geschäft wurden zusätzlich umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rhoda-Erdmann-Straße, Otto-Warburg-Straße und Bauschingerstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer kann Angaben zu dem flüchtenden zweiten Täter geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.