FÜRTH. (954) Am Dienstagabend (10.09.2024) schlug ein Unbekannter einen 39-jährigen Mann in der Nähe des Fürther Klinikums nieder und trat diesen gegen den Kopf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 39-Jährige fuhr zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr mit der U 1 von der Haltestelle Rathaus in Richtung Klinikum Fürth. Dort geriet er aus noch nicht geklärter Ursache mit einem in russischer Sprache sprechenden Mann in Streit. Der Unbekannte verhielt sich offenbar zuvor sehr aggressiv und provozierte wohl auch weitere Fahrgäste.

Der 39-Jährige verließ, wie der Unbekannte auch, die U-Bahn an der Haltestelle Klinikum Fürth kurz vor 21:00 Uhr. Auf der Straße schlug der Mann dann auf den 39-Jährigen ein und soll hierbei auch mit den Füßen gegen den Kopf des bereits am Boden liegenden Mannes getreten haben. Danach flüchtete er unerkannt.

Der 39-Jährige erlitt durch den Angriff Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt werden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 – 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, normale Statur, trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Die Fürther Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche auf den Streit in der U-Bahn aufmerksam wurden, selbst aggressiv belästigt wurde, die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere wird eine Personengruppe von sechs Männern, welche sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung im Bereich eines Fahrkartenautomaten in der Würzburger Straße befand, gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl