COBURG. Ein unbekannter Täter erbeutete am späten Sonntagabend in der Lossaustraße unbemerkt die Geldbörse eines Fußgängers. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Am Sonntag, 8. September 2024, in der Zeit von 21 Uhr bis 21.30 Uhr, rempelte ein Mann einen 38-jährigen Fußgänger in der Lossaustraße, zwischen Bahnhof und Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB), an. Der Unbekannte stahl dem 38-Jährigen unbemerkt die Geldbörse samt eines dreistelligen Bargeldbetrages. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut in Richtung Bahnhof.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 30 Jahre alt

zirka 185 bis 190 Zentimeter groß

kurze, schwarze Haare

schlanke, athletische Statur

gepflegtes Erscheinungsbild

Der Dieb war bekleidet mit einer langen, hellblauen Jeans sowie einem weißen Pullover und trug einen Rucksack mit schwarzen Gurten. Besonders auffällig war, dass der Dieb zumindest vor der Tat lautstark über kabellose In-Ear-Kopfhörer in einer nichtdeutschen Sprache telefonierte.

Wer hat Wahrnehmungen im Bereich der Lossaustraße, des Coburger Bahnhofs oder ZOB gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-330 entgegen.