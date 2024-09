UNTERREIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Dienstagnachmittag, 10. September 2024, kam es auf der Staatsstraße 2092 bei Unterreit zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad erlag der Fahrer des Motorrades noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Waldkraiburg übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstagnachmittag (10. September 2024), gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2092 zwischen Kraiburg am Inn und Unterreit zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 55-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Landkreis Mühldorf am Inn und einem 69-jährigen Motorradfahrer aus der Tschechischen Republik. Der Mann fuhr mit seinem BMW-Motorrad von Kraiburg am Inn kommend in Richtung Unterreit, als die Autofahrerin von Oberbierwang kommend über die Staatsstraße in Richtung Schrottfurt fuhr. Nach ersten Erkenntnissen stieß der Motorradfahrer frontal in die rechte Seite des Pkws.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes und Verständigung eines Rettungshubschraubers, welcher kurze Zeit später an der Unfallstelle landete, erlag der 69-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 55-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Sie wurde durch ein Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Grüntal sperrten die Straße und leiteten den Verkehr um. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Erstellung eines unfallanalytischen- und technischen Gutachtens die Sicherstellung des Pkws und des Motorrades an. Die Höhe des Schadens wird beim Motorrad auf ca. 17.000 Euro und beim Pkw auf ca. 19.000 Euro geschätzt, so dass bei beiden Fahrzeugen von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeiinspektion Waldkraiburg die Ermittlungen zum Unfallhergang.