ROSENHEIM. Am Dienstagmorgen, 10. September 2024, kam es im Bereich Rosenheim zu einem kurzen Polizeieinsatz. Ein regionales Busunternehmen wurde vage mit dem Einsatz von Sprengmitteln bedroht. Bereits nach der ersten Prüfung stellte sich die Drohung als nicht relevant dar.

Am Dienstag (10. September 2024), gegen 8.50 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd über die Bedrohung eines regionalen Busunternehmens informiert. Ein bislang Unbekannter drohte dem Unternehmen schriftlich mit dem Einsatz von Sprengmitteln bei den im Personenverkehr eingesetzten Linienbussen. Wie aus den Medien zu entnehmen war, kam es bundesweit in den letzten Tagen vermehrt zu nicht ernstzunehmenden „Bombendrohungen“ in Bezug auf den Schulanfang. Bereits nach der ersten Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich um einen „schlechten Scherz“ handelt.

Dennoch wird der Vorfall die Polizei in der Folge beschäftigen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm nun die Ermittlungen in dieser Sache. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Die Ermittlungen hierzu stehen noch am Anfang, weshalb aktuell keinerlei weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden können.