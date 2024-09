HOHENLINDEN, LKRS.EBERSBERG.Beim Einbruch in die Büroräume eines Baumaschinenhandels gelangten die Täter am Wochenende an Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag (06.09.) und dem Morgen des gestrigen Montags (09.09.) gelangten die Unbekannten zunächst über ein in den Zaun geschnittenes Loch auf das Firmengelände und drangen sodann durch das Einschlagen eines Fensters in die Betriebsräume ein.

Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten an der Josef-Neumeier-Straße nach Bargeld und öffneten hierzu auch gewaltsam zwei vorgefundene Tresore. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro entkamen die Täter unerkannt. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.