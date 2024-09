BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 17.07.2024 fanden Arbeiter an der Eisenbahnbrücke mutmaßlich menschliche Überreste in der Donau. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ist mittlerweile abgeschlossen.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten unter Wasser fanden Arbeiter die mutmaßlichen menschlichen Überreste gegen 15.00 Uhr im Bereich der Eisenbahnbrücke. Ersten Feststellungen nach handelte es sich um den Großteil der Schädeldecke. Das Knochenteil wurde von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing einer rechtsmedizinischen Untersuchung zugeführt.

Es konnte keinerlei menschliches DNA gesichert werden. Zudem verliefen alle Abgleiche ohne Ergebnis, die Überreste konnten daher weder einem Geschehnis noch einem Menschen zugeordnet werden. Auch können keine weitere Angaben wie beispielsweise zum Geschlecht gemacht werden. Die Untersuchung ergab aber keinerlei Anhaltspunkte für eine gewaltsame Einwirkung auf das Schädelfragment.

Veröffentlicht: 10.09.2024, 11.30 Uhr