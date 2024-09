WUNSIEDEL. Am frühen Dienstagmorgen brach in einem Industriegebäude im Gemeindeteil Holenbrunn ein Brand aus. Die Einsatzkräfte sind seit mehreren Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Rauch kann gesundheitsschädlich sein, deshalb werden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gegen 4 Uhr erlangte die Integrierte Leitstelle Hochfranken Kenntnis von einer Rauchentwicklung in dem Industriegebäude in der Bahnhofstraße. Die umliegenden Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst sind mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort. Die Beschäftigten der Firma konnten selbstständig das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte evakuierten im Umkreis des Brandortes mehrere Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Verletzten.

Für die Dauer der Löscharbeiten sind mehrere Straßen in und um Holenbrunn gesperrt. Der Bahnverkehr am Bahnhof Wunsiedel-Holenbrunn ist eingestellt. Der Busverkehr nach Holenbrunn ist derzeit ausgesetzt. Die Schulen in Wunsiedel betreuen die Kinder bei Bedarf auch nach Schulschluss.

In dem brennenden Firmengebäude sind unter anderem mehrere Tonnen Kunstharz gelagert, die ebenfalls in Brand gerieten. Mit dem noch immer starken Rauchaufkommen könnten daher gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden. Zur Prüfung wurde ein Expertenteam der Feuerwehr hinzugezogen, welches entsprechende Messungen vornimmt.

Bitte beachten Sie folgende Verhaltenshinweise:

Umfahren Sie die Gemeinde weiträumig!

Meiden Sie den Außenbereich und halten Sie Fenster und Türen weiterhin geschlossen!

Lassen Sie Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet!

Es ergeht eine Meldung, sobald die Gefahr vorüber ist.