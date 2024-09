WEGSCHEID, LKR. PASSAU. Unbekannte Täter dringen in Gaststätte ein und erbeuten Bargeld.

In der Nacht vom 08.09.2024 bis 09.09.2024 drangen derzeit unbekannte Täter in eine Gaststätte am Rannasee ein. Der oder die Täter entwendeten vor Ort einen großen und schweren Tresor. In diesem befand sich unter anderem ein größerer Betrag Bargeld. Die Täter mussten zum Abtransport des Tresores wohl ein Fahrzeug benutzt haben.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Passau übernommen. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Passau unter 0851/9511-0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Veröffentlicht: 10.09.2024, 10.00 Uhr