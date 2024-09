ERLANGEN. (951) Am Montagabend (09.09.2024) wurden eine 40-jährige Frau und ihre 10-jährige Tochter tot in ihrer Wohnung in Erlangen Bruck aufgefunden. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Angehörige verständigten kurz vor 19:00 Uhr den Notruf und teilten die beiden leblosen Personen in der Wohnung in der Isarstraße mit. Rettungsdienst und Notarzt konnten nur noch den Tod der Frau und des Mädchens feststellen.

Nachdem Beamte des Kriminaldauerdienstes erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen in der Wohnung einleiteten, übernahm noch am Abend die Mordkommission der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Kriminalbeamte des hierfür zuständigen Fachkommissariats führten zudem eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht abschließend geklärt und nun Gegenstand der Ermittlungen. Nach vorläufigem Stand der Untersuchungen steht die 40-Jährige im Verdacht, ihre Tochter getötet zu haben. Im Anschluss nahm sie sich mutmaßlich selbst das Leben.



Erstellt durch: Marc Siegl