LKR NEU-ULM. Die Polizeiinspektion Illertissen hat einen 37-jährigen Mann ermittelt, der für eine Reihe von Diebstahlsdelikten, vor allem in Illertissen und Vöhringen, als Täter in Frage kommt. Nun gelang den Polizeikräften die Festnahme des Mannes.

Bereits im Frühjahr 2024 verzeichnete die Polizeiinspektion Illertissen einen Anstieg von Diebstählen aus Warenhäusern. In den meisten Fällen griff der Täter in einem unbeobachteten Moment in die offene Kasse eines Ladengeschäftes und entwendete daraus Bargeld. Aufgrund des Modus Operandi und der zumeist ähnlich lautenden Täterbeschreibung vermuteten die Ermittler, dass die Taten von demselben Mann verübt wurden und es sich um eine zusammenhängende Serie handeln könnte. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann. Der 37-Jährige war mutmaßlich für die Serie von Diebstahlsdelikten seit dem Frühjahr 2024 im Landkreis Neu-Ulm, mit Schwerpunkt in Illertissen und Vöhringen, verantwortlich.

Nachdem die Polizei die Identität des mutmaßlichen Serientäters ermittelt hatte, hat der Tatverdächtige jedoch seinen festen Wohnsitz aufgegeben und sein aktueller Aufenthaltsort war unbekannt. Allerdings ereignete sich dann am letzten Donnerstag, den 05.09.2024, ein Ladendiebstahl in einem Optikergeschäft in Illertissen, wie wir bereits berichteten. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnung stellten die Polizeikräfte fest, dass es sich bei dem Täter um den ermittelten 37-Jährigen handeln musste. Am darauffolgenden Tag, am 06.09.2024, gegen 08:00 Uhr, hielt sich der 37-Jährige erneut vor dem Brillengeschäft auf. Der Geschäftsinhaber erkannte die Person und rief die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife hatte sich der Mann bereits entfernt. Jedoch fanden die Beamten heraus, dass der Tatverdächtige mit einem Taxi nach Vöhringen gefahren war. Dort gelang es den Polizeikräften letztlich, den 37-Jährigen vorläufig festzunehmen.

Auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen führte die Polizei den mutmaßlichen Serientäter am Samstag, den 07.09.2024, einem Ermittlungsrichter vor. Unter der Auflage, der Mann werde sich einen festen Wohnsitz nehmen und sich in regelmäßigen Abständen bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle melden, setzte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl außer Vollzug und entließ den Tatverdächtigen. Gegen den 37-Jährigen ermittelt die Polizei inzwischen in 17 Fällen wegen Diebstahls oder räuberischen Diebstahls. (PI Illertissen)

Bezugsmeldung vom 06.09.2024:

Diebstahl von Sonnenbrillen

ILLERTISSEN. Am Donnerstagmittag, gegen 11:15 Uhr, täuschte ein Mann in einem Optikergeschäft Kaufinteresse an Sonnenbrillen vor. In einem unbeobachteten Moment steckte der Mann eine hochpreisige Designerbrille ein und erklärte sodann dem Verkäufer, dass er doch keine Brille mehr kaufen wolle und verließ das Geschäft. Erst im Nachgang stellte sich nach Sichtung der Videoaufzeichnung heraus, dass der Mann die besagte Sonnenbrille eingesteckt hatte. Die verständigten Polizeibeamten erkannten den Mann auf der Videoaufzeichnung, da gegen diesen bereits in ähnlich gelagerten Fällen ermittelt wird. (PI Illertissen)

