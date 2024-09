Ingolstadt / Olching, 09.09.2024: Mit Ablauf August hat Polizeipräsident Günther Gietl den langjährigen Leiter der Olchinger Polizeiinspektion, Ersten Polizeihauptkommissar Hartwin Lang, in den verdienten Ruhestand versetzt. Lang war fast 45 Jahre Angehöriger der Bayerischen Polizei und hat im Laufe seiner Karriere verschiedene Leitungsaufgaben wahrgenommen. Seit November 2014 führte er die Olchinger Inspektion. „Ich danke Herrn Lang herzlich für sein Engagement für die Olchinger Polizei und seine langjährige Arbeit im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute“, so Gietl anlässlich eines Pressegesprächs am 09.09.2024. Lang selbst hat sich bereits Ende August von seiner Dienststelle verabschiedet.



Mikulla hat die Funktion des Olchinger Polizeichefs für zunächst sechs Monate inne. Der 36-jährige Kriminaloberkommissar absolviert sein Förderverfahren für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene (früher: höherer Polizeivollzugsdienst), zu dessen Abschluss er die Leitung einer Dienststelle übernimmt. Mikulla hat in den verschiedenen Verwendungen des Personalentwicklungsprogramms bereits unterschiedliche Aufgaben gemeistert, u.a. als Sachbearbeiter im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, als Sachbearbeiter beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord, als Kriminalbeamter in Erding und Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Neufahrn. Mikulla ist verheiratet und lebt in seiner Geburtsstadt München. Er wird mit seinem Vertreter Thomas Obermayer das neue Führungsteam der Dienststelle bilden.

„Ich wünsche Herrn Mikulla eine Zeit mit positiven Kontakten und vielen gewinnbringenden Erfahrungen für seinen weiteren dienstlichen Werdegang“, so Polizeipräsident Gietl im Pressegespräch.



Marcus Mikulla freut sich über das Kompliment und vor allem auf die neue Aufgabe und das Zusammenarbeiten mit den Olchinger Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.