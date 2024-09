Exhibitionist aufgetreten - Schnelle Festnahme

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntagvormittag hat ein Mann nahe dem Hauptbahnhof auf offener Straße und vor Zeugen seine Hose heruntergelassen. Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen.

Eine 20-jährige Frau war mit ihrem 19-jährigen Begleiter in einem Pkw auf der Kolpingstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie wegen eines Fußgängers anhielten und ihn über die Straße ließen. Der Fußgänger querte zwar die Straße, entblößte sich jedoch zudem.

Die beiden Zeugen verständigten umgehend die Polizei Aschaffenburg, die den Mann kurze Zeit später festnehmen und kontrollieren konnte. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 zu melden.

Auto mit Vorderachse im Main gelandet - Insassen unverletzt

KARLSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend meldete sich ein Autofahrer bei der Feuerwehr. Er war mit seinem Pkw in den Main geraten. Das Auto ragte mit der Vorderachse in den Fluss.

Der über 80-Jährige war gegen 22:15 Uhr mit seiner Frau im Bereich der Fähranlegestelle an der Kreisstraße AB 17 unterwegs. Dort stand das Auto zunächst. Aus noch ungeklärter Ursache ist das Fahrzeug schließlich in Richtung Fluss gerollt und mit der Vorderachse im Wasser gelandet. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass bei dem Pkw die Handbremse nicht richtig angezogen war.

Der Autofahrer verständigte selbständig die Feuerwehr, nachdem er und seine Begleiterin sich bereits unverletzt aus dem Fahrzeug begeben hatten.

Das Auto musste von einem Abschleppdienst mittels eines Krans geborgen werden. Betriebsstoffe sind dem Sachstand nach nicht ausgetreten.

Unklarer Verkehrsunfall - Polizei sucht unbeteiligte Augenzeugen

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagabend ist es im Ortsgebiet zu einem noch weitestgehend unklaren Vorfall im Straßenverkehr gekommen, zu dem nun die Polizei Obernburg ermittelt. Zwei Fußgänger wurden leicht verletzt.

Dem Sachstand nach war eine dreiköpfige Familie gegen 18:20 Uhr zu Fuß im Bereich des Dornauer Wegs in Richtung Jahnstraße unterwegs. Zu der Zeit sind zwei Pkw aus der Jahnstraße in den Dornauer Weg eingebogen. Die Fußgänger haben, nachdem die Autos die Gruppe passiert hatte, einen Knall wahrgenommen.

Im weiteren Verlauf ist der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs ausgestiegen und hat lautstark umhergerufen. Die Fußgänger haben sich den ersten Erkenntnissen nach auf die Fahrbahn begeben und wollten den nachfahrenden Seat davon abhalten wegzufahren. Der 35- jährige Fahrer hat sich jedoch von dem Ort des Geschehens samt Fahrzeug entfernt.

In dem weiteren, soweit noch ungeklärten, Geschehensablauf sind die 34-jährige Fußgängerin und ihr 10-jähriger Sohn zu Boden gestürzt und haben sich leicht verletzt.

Die Polizei Obernburg konnte mit Hilfe der Aschaffenburger Polizei schnell den flüchtigen Autofahrer ermitteln. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Um den Ablauf rekonstruieren zu können, benötigen die Polizisten unbeteiligte Augenzeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr, wurden gleich vier Autos verschiedener Marken im Bereich des Mittelwegs und der Geschwister-Scholl-Straße mutwillig beschädigt. Der unbekannte Täter hat den Lack zerkratzt und auch Reifen der Fahrzeuge zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 15:30 Uhr, wurde ein grauer Opel Insignia angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war in der Königswaldstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.