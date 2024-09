Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

KULMBACH. Ein scheinbar herrenloser Rucksack führte die Kulmbacher Polizei am Freitag zu zwei Marihuana-Plantagen. Der 42-jährige Betreiber ging auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Am Freitagmorgen meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei und teilte einen herrenlosen Rucksack auf einem Radweg an der Bundesstraße 289 mit. Um den Besitzer ausfindig zu machen, durchsuchten die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach das Innere und konnten den Rucksack in der Folge einem 42-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach zuordnen. Zudem fanden die Polizisten darin Rauschgift. Amphetamin im einstelligen Grammbereich war in einem Elektroartikel versteckt. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Rucksackbesitzers. Auch dort kamen verschiedene Drogen wie Crystal und Amphetamin im niedrigen zweistelligen Grammbereich zum Vorschein. Ein komplettes Zimmer der Wohnung war zudem allein für eine Marihuana-Aufzuchtanlage mit fast 30 Pflanzen vorgesehen. Mehrere Softairwaffen und Messer lagen griffbereit in dem Raum, was erschwerend hinzukam.

Im Verlauf der Wohnungsdurchsuchung ergaben sich für die Polizeiinspektion Kulmbach Hinweise auf eine zweite Plantage des 42-jährigen Tatverdächtigen. In einem nahegelegenen Waldstück stießen die Beamten auf über 60 weitere Marihuana-Pflanzen. Mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste aus Bayreuth ernteten sie auch diese Aufzuchtanlage ab und übergaben die Pflanzen an die Kriminalpolizei Bayreuth.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erfolgte am Samstag die Vorführung vor einem Ermittlungsrichter. Dieser erließ wegen des Verdachts diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz Haftbefehl gegen den 42-Jährigen. In einer Justizvollzugsanstalt wartet der Tatverdächtige seitdem auf den Fortgang seines Strafverfahrens.