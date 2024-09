2035 - Brand einer Lagerhalle

Kissing - Am Samstag (07.09.2024) gegen 02.15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße (140er Hausnummernbereich) zu einem Brand einer Lagerhalle. Ein 74-jähriger Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die genaue Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt.

2036 - Polizei kontrolliert Urkundenfälscher auf der Autobahn

BAB A8 / Kirchholz / Fahrtrichtung München - Am Dienstag (27.08.2024) wurde auf der A8 ein 61-jähriger Autofahrer kontrolliert. Im Fahrzeug stellten die Beamten ein gestohlenes Motorrad fest.

Gegen 11.00 Uhr wurde der Fahrer an dem Rastplatz Kirchholz kontrolliert. Der Mann gab sich gegenüber den Beamten als Polizist aus und zeigte eine Dienstmarke vor. Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Dokumente fest, dass es sich um Fälschungen handelte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde ein Honda Motorrad aufgefunden. Dieses war in der Schweiz als gestohlen gemeldet. Das Motorrad wurde sichergestellt und der 61-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung mit auf die Dienststelle genommen.

Die Polizei ermittelt gegen den 61-Jährigen unter anderem wegen Urkundenfälschung.

2037 - Betriebsunfall

Fremdingen-Herblingen - Am 06.09.24, um 09.25 Uhr befüllte ein 69-jähriger Landwirt auf seinem Feld nähe Herblingen seine Sämaschine mit neuem Saatgut. Dabei hatte er diese nicht ausgeschaltet. Zum Befüllen stieg er auf die Maschine, so dass sich die Kreiselmesser weiterhin drehten. Der Landwirt rutschte mit dem Bein ab und geriet in die Maschine. Seine Ehefrau konnte die Maschine abstellen und Erste Hilfe leisten. Der Landwirt wurde schwer verletzt und musste aus der Maschine befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

2038 - Schwerer Verkehrsunfall

Harburg - Am Samstag, den 07.09.2024, gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Wohnmobil die Kreisstraße DON 16 aus Großorheim kommend und wollte die dortige Kreuzung geradeaus in Richtung Mauren überqueren. Dabei übersah die 44- Jährige einen vorfahrtsberechtigen 51-jährigen Motorradfahrer, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand von Harburg in Richtung Schaffhausen unterwegs war. Durch den folgenden Zusammenstoß im Kreuzungsbereich erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Augsburg geflogen werden. Die Fahrzeugführerin sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse wurden mit dem Rettungswagen leicht verletzt in das Krankenhaus Nördlingen verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 50.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth festgestellt, dass die Wohnmobilfahrerin alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg erfolgte bei der 44-Jährigen eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Zudem wurde zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter eingeschaltet. Die Kreisstraße DON 16 musste während der Unfallaufnahme und zur Erstellung des Gutachtens gesperrt waren. Die Umleitung erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Harburg und Großorheim.