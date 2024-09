HOF. Am frühen Samstagabend entblößte sich ein Unbekannter vor einem 4-jährigen Jungen in Hof. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17 Uhr ging eine Frau gemeinsam mit ihren beiden Kindern und deren Großmutter in Hof spazieren. Sie liefen die Schollenteichstraße entlang, wobei die 4- und 6-jährigen Kinder mit ihren Fahrrädern einige Meter vorausfuhren.

Kurz darauf sah der 4-jährige Junge im Bereich des Schollenteichs den bislang unbekannten Mann, der sich zu dem Kind drehte und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Gegen 18 Uhr machte sich die Familie auf den Rückweg. Auch hier durfte der Junge mit seiner Schwester vorausfahren. Als der Mann den Jungen wieder erblickte, drehte er sich erneut zu dem Kind um, entblößte sich und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Mann befand sich zu der Zeit immer noch an derselben Örtlichkeit.

Erst zu Hause hatte der 4-Jährige seiner Mutter von den Vorfällen berichtet, woraufhin sie die Polizei verständigte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt

- zirka 175 Zentimeter groß

- braune Haare

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Personen, die am Samstag verdächtige Beobachtungen am Schollenteich gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.