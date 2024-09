Unfall zwischen Fußgängerin und Auto - Pkw flüchtig - Augenzeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Dienstag, den 27. August, ist es zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein noch unbekanntes Fahrzeug davongefahren ist und eine junge Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die Polizei Alzenau sucht nun nach Augenzeugen.

Das Unfallgeschehen wurde erst später polizeibekannt. Dem Sachstand nach war die 18-Jährige um 08:25 Uhr zu Fuß entlang der Hanauer Straße unterwegs, als sie einen Ausweichfußgängerweg an einer Baustelle im Bereich der 90er Hausnummern nutzte. Nach der dort zurückgelegten Strecke sei die Frau von einem unbekannten Pkw von hinten, mit mutmaßlich geringer Geschwindigkeit, erfasst worden. In der Folge ist die Fußgängerin gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Das als schwarz beschrieben Fahrzeug sei anschließend davongefahren, ohne anzuhalten.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hat die Polizei Alzenau die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Im Zuge dessen suchen die Beamten nun nach möglichen Augenzeugen des Geschehens.

Insbesondere zwei an der dortigen Baustelle tätigen Bauarbeiter könnten als Zeugen in Betracht kommen.

Die Männer und natürlich auch andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, musste die Fahrerin eines blauen Hyundais auf der Staatsstraße 3115 wegen eines entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei ist der Hyundai, der von Großostheim in Richtung Ringheim unterwegs war, gegen einen Leitpfosten gestoßen. Das unbekannte und mutmaßlich zu weit rechts fahrende Auto ist, ohne anzuhalten, davongefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde zwischen 09:50 Uhr und 14:20 Uhr ein blauer Skoda Fabia angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war in der Schwedenstraße am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 15:30 Uhr, haben mehrere Unbekannte eine 1,5 Meter hohe Weinpresse von dem Außenbereich eines Anwesens in der Burgunderstraße entwendet. Aufgrund des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass die Presse mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.