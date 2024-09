BETZIGAU. In der Nacht von Freitag den 06.09, auf Samstag, den 07.09.2024, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in eine KFZ-Werkstatt in der Gartenstraße in Betzigau und entwendete ein Diagnosegerät sowie Bargeld. Der Firmeninhaber bemerkte den Einbruch am Samstag und verständigte die Polizei. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 5000€ und der Sachschaden auf circa 200€. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Örtlichkeit geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Kempten, Tel. 0831/9909-0, zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

