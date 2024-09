LANGQUAID, LKR. KELHEIM. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am 06.09.2024, gegen 12:25 Uhr die Überdachung zwischen Garage und Wohnobjekt eines Einfamilienhauses in der Sophie-Scholl-Straße in Brand.

Nachbarn hatten die Brandentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Von den Bewohnern des Hauses war zum Zeitpunkt der Brandentdeckung niemand zuhause gewesen. Der 54-jährige Brandleider kehrte erst später zurück. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich an Dachstuhl und Fassade. Bislang wurden im Zusammenhang mit dem Brand keine Verletzungsfolgen bekannt.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten erfolgreich eine weitere Brandausbreitung verhindern.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Kelheim wurde die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der Brandursache, der Kripo Landshut übertragen.

Veröffentlicht am 06.09.2024, 17:25 Uhr