1392. Einbruch in Wohnung; zwei Tatverdächtige festgenommen – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 18:50 Uhr, kehrte ein 37-Jähriger zu seiner Wohnung in München zurück und traf dort eine ihm unbekannte Person an, welche anschließend flüchten wollte.

Der 37-Jährige folgte dem Mann und verständigte telefonisch die Polizei. Sofort fuhren mehrere Streifenfahrzeuge zur Einsatzörtlichkeit und konnten vor Ort sowohl den Tatverdächtigen als auch eine weitere Tatverdächtige, welche vor dem Mehrfamilienhaus angetroffen werden konnte, festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 45-Jährigen und einer 40-Jährigen, beides ungarische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei der Durchsuchung des 45-Jährigen konnten weitere, bislang nicht zuordbare Wertgegenstände aufgefunden werden.

Die festgenommenen Tatverdächtigen wurden aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einer Wohnung angezeigt. Beide wurden nach Abschluss der Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens übergeben und dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen die beiden erließ.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1393. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person schwer verletzt – Olympiapark hön

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein über 80-jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw, Audi, die Landshuter Allee in Richtung Olympiapark. Der über 80-Jährige wollte auf den Georg-Brauchle-Ring fahren, verpasste jedoch die Abfahrt. Aus diesem Grund verringerte er die Geschwindigkeit seines Pkws, blieb stehen und wollte bis zur Abfahrt rückwärtsfahren. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer erkannten das Vorhaben des über 80-Jährigen, verringerten deren Geschwindigkeit und wechselten den Fahrstreifen. Ein weiteres Fahrzeug verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit, wechselte jedoch nicht den Fahrstreifen und kam ohne Gefahrenbremsung hinter dem Pkw des über 80-Jährigen zum Stehen.

Dies bemerkte ein 44-jähriger Mann mit Wohnsitz in München, welcher hinter dem zum Stehen gekommenen Pkw die Landshuter Alle mit dessen Motorrad, Kawasaki, befuhr, zu spät. Der 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal mit seinem Motorrad gegen das Heck des Pkws. Der 44-jährige Motorradfahrer wurde hierdurch schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1394. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw, VW, die Adelgundenstraße in Richtung Maximilianstraße, auf welche er letztendlich links abbiegen wollte. Dabei übersah er eine über 80-jährige Fußgängerin, welche zu Fuß die Fahrbahn überqueren wollte.

Es kam zur Kollision, bei welcher die über 80-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden im geringen vierstelligen Bereich.

Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1395. Person stürzt in Linienbus; eine Person verstorben – Ottobrunn

Am Freitag, 30.08.2024, gegen 10:20 Uhr, stieg ein 73-jähriger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München, an der Bushaltestelle „Kleiststraße“ in Ottobrunn in einen Linienbus.

Nachdem der 47-jährige Busfahrer mit Wohnsitz im Landkreis München anfuhr, stürzte der 73-Jährige und verletzte sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er am 01.09.2024.

Die Verkehrspolizeiinspektion München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1396. Größerer Polizeieinsatz nach einer verdächtigen Wahrnehmung – Hauptbahnhof

Am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 23:00 Uhr, wurde eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof von Passanten angesprochen, dass eine männliche Person mit einer Schusswaffe in der Hand gesehen wurde. Diese Person wäre entweder in das Sperrengeschoss oder in Richtung Hirtenstraße weggegangen. Die Bundespolizei verständigte daraufhin umgehend das Polizeipräsidium München, welches mit einem großen Kräfteansatz unterstützte.

Die gesuchte Person konnte im Hauptbahnhof trotz massiven Kräfteaufgebots nicht gefunden werden, woraufhin die Fahndung auch auf die umliegenden Straßenzüge ausgeweitet wurde. Nachdem auch hier keine tatverdächtige Person festgestellt wurde, wurden die Fahndungsmaßnahmen eingestellt.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall führt die Bundespolizei.

1397. Sexualdelikt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 15:55 Uhr, bemerkten zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) während ihrer Streifenfahrt, wie ein Mann mit einer augenscheinlich bewusstlosen Frau auf einer Parkbank im Bereich der Luitpoldstraße/Elisenstraße saß und sexuelle Handlungen an ihr durchführte.

Die Polizeibeamten gingen sofort auf die beiden zu und unterbanden weitere sexuelle Handlungen an ihr. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-Jährigen mit eritreischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Da er sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt und versuchte vom Tatort zu flüchten, wurden ihm die Handfesseln angelegt.

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Der Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag, 05.09.2024, einen Haftbefehl gegen ihn. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Bei der Frau handelt es sich um eine 38-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Da gegen sie ein Haftbefehl aufgrund eines Einreiseverbots in die Bundesrepublik Deutschland bestand, wurde sie ebenfalls nach der ärztlichen Untersuchung der Haftanstalt übergeben und am 05.09.2024 in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1398. Brandfall mit hohem Sachschaden – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 13:30 Uhr, bemerkten mehrere Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren eines zweistöckigen landwirtschaftlichen Anwesens, dass aus dem Dachstuhl Rauch aufsteigt. Sie verständigten sofort den Notruf, woraufhin mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Vonseiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer auf den Dachstuhl übergegriffen. Die anwesenden Anwohner hatten zwischenzeitlich das Gebäude verlassen, wodurch keine Personen verletzt wurden.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr nach mehreren Stunden Löscharbeit gelöscht werden. Der Sachschaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich.

Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1399. Gefährliche Körperverletzung – Neubiberg

Am Montag, 26.08.2024, gegen 15:20 Uhr, wurde ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in den USA im Bus der Linie 229 (Richtung Neuperlach Süd) von einem zu diesem Zeitpunkt unbekanntem Mann angesprochen, dass er den Bus verlassen soll. Der Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt mit geöffneten Türen an der Bushaltestelle am S-Bahnhof Neubiberg. Anschließend schlug der Täter ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat ihm gegen den Oberkörper, woraufhin der 39-Jährige durch die geöffnete hintere Bustür nach draußen auf den Gehweg stürzte. Anschließend flüchtete der Täter mit dem weiterfahrenden Bus.

Unbeteiligte Passanten beobachten dies und wählten den Notruf. Sofort wurden mehrere Streifen eingesetzt und der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter konnte durch die Streifen angetroffen werden. Es handelt sich um einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 39-Jährige erlitt durch die Schläge mehrere Verletzungen im Gesicht und Magenbereich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 32-jährige Tatverdächtige wurde aufgrund seines offenbar vorliegenden psychischen Ausnahmezustands von den eingesetzten Beamten in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Der 32-Jährige flüchtete noch vor Erlass eines Unterbringungshaftbefehls aus der psychiatrischen Einrichtung und ist seitdem flüchtig.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Neubiberg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer kennt den Aufenthaltsort des noch flüchtigen 32-Jährigen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1400. Terminhinweis: Coffee with a Cop – Milbertshofen

Im Bereich der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) findet am

Montag, 09.09.2024, von 13:00 bis 19:00 Uhr

vor der Münchner Bank Filiale in der Knorrstraße 81

die nächste Präventionsveranstaltung „Coffee with a Cop“ statt.

Hierbei informieren die Kollegen der örtlichen Polizeiinspektion unter anderem über aktuelle Erscheinungsformen aus dem Bereich „Callcenterbetrug“ sowie über andere Sicherheitsthemen. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, sich bei einem Heißgetränk mit den anwesenden Kollegen auch über andere Sicherheitsthemen auszutauschen.