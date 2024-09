BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Weil ein 38-Jähriger in der Nacht auf Freitag, 6. September 2024, seine 37-jährige Lebensgefährtin im Rahmen einer Auseinandersetzung erheblich verletzt haben soll, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In der Nacht auf Freitag (6. September 2024), gegen 1.00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd durch die Integrierte Leitstelle informiert, dass soeben eine erheblich verletzte Person in Bruckmühl den Notruf gewählt hatte.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatz- und Rettungskräfte stellte sich heraus, dass das 37-jährige Opfer durch ihren 38-jährigen Lebensgefährten im Rahmen einer Auseinandersetzung erheblich verletzt wurde. Die Geschädigte konnte noch selbständig den Notruf absetzten.

Nachdem der Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat flüchtete, erfolgten unter Einbindung der umliegenden Polizeidienststellen, der Bundespolizei sowie eines Polizeihubschraubers, aufwändige Fahndungsmaßnahmen nach dem 38-jährigen kroatischen Staatsangehörigen. Bereits eine Stunde später konnte er festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Die potentiell lebensbedrohlichen Verletzungen der 37-jährigen Bruckmühlerin mussten im Klinikum behandelt werden. Ihr Zustand ist nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht mehr kritisch.

Die ersten Ermittlungen vor Ort, sowie die Koordinierung der Fahndungsmaßnahmen, führten Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling. Noch am Ereignisort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim die weiteren Untersuchungen. In der Folge übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des vorliegenden Sachverhalts Haftantrag gegen den 38-jährigen dringend Tatverdächtigen. Ein Ermittlungsrichter wird in der Folge über die Haftfrage entscheiden.