SCHWABACH/ROTH/WEIßENBURG I. BAY.. (944) Im Zeitraum zwischen 31.08. und 02.09.2024 sind im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektionen Schwabach und Ansbach mehrere gefälschte 200-Euro-Scheine in Umlauf gekommen.



Die Falschnoten wurden in Discountern in Schwabach, Georgensgmünd (Lkr. Roth) und Weißenburg (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) in den Zahlungsverkehr gebracht. Die Geschädigten hatten die gefälschten 200-Euro-Scheine zunächst nicht erkannt und wurden erst bei der Bankeinzahlung auf die Fälschungen hingewiesen.

Auf den ersten Blick sind sie oft schwer als solche zu erkennen, man kann sich allerdings durch Kenntnis der Sicherheitsmerkmale echter Banknoten schützen. Hilfreiche Informationen zur Echtheitsüberprüfung findet man im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/fuehlen-sehen-kippen-so-erkennen-sie-falschgeld/

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass erneut versucht wird Falschgeld in Umlauf zu bringen rät die Polizei:

- Überprüfen Sie Geldscheine bei der Entgegennahme unverzüglich

auf ihre Echtheit.

- Prägen Sie sich möglichst genau das Aussehen von Tatverdächtigen

ein und notieren sich ggf. die Kennzeichen von deren Fahrzeugen.

- Stecken Sie verdächtige Geldscheine geschützt in einen Umschlag

und benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Polizei.

Erstellt durch: Robert Sandmann