WÜRZBURG. Telefonbetrüger haben am Donnerstag mit einer gängigen Masche zwei Personen dazu gebracht, Bargeld sowie Wertgegenstände zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bargeld und Goldschmuck am Heuchelhof übergeben

Am Donnerstagvormittag wurde eine Seniorin von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Sie sollte die Polizei bei der Festnahme möglicher Täter unterstützen. In der Folge befüllte die Frau einen Kochtopf mit Bargeld und Goldschmuck und stellte diesen vor ihre Garage in der Berner Straße. Kurze Zeit später war der Topf mit Inhalt verschwunden. Der Beuteschaden beläuft sich in diesem Fall auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Bargeld und Sammlermünzen in Eisingen übergeben

Am Donnerstagmittag ereignete sich ein gleichgelagerter Fall, diesmal wurde ein Mann angerufen. Auch ihm wurde berichtet, dass er der Polizei bei der Festnahme einer Einbrecherbande helfen könne. Anschließend befüllte der Senior einen Kochtopf mit Bargeld und Sammlermünzen und stellte diesen vor seine Haustüre in der Merowingerstraße. Ein unbekannter Mann nahm den Topf samt Inhalt zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr an sich und rannte in unbekannte Richtung davon.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

circa 175 cm groß

schlanke Statur

trug dunkle Kleidung

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.