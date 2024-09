Einbrüche in Gaststätten und ein Ladengeschäft - Tresore entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

MAINASCHAFF UND KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in gleich drei gewerbliche Objekte eingestiegen und haben auf ihrer Flucht auch Tresore samt Inhalt mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Zwei Taten in Mainaschaff - Zielrichtung Tresore

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 19:15 Uhr, und Donnerstag, 08:15 Uhr, zu einem Geschäft für Tierbedarf in der Johann-Dahlem-Straße gewaltsam Zugang verschafft. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und transportierten schließlich einen Tresor mit Inhalt ab. Der Beuteschaden dürfte ersten Erkenntnissen nach in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

In der gleichen Nacht hatten Einbrecher auch eine Gaststätte "Am Eller" im Visier. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und entwendeten einen Tresor und Geldkassetten. Der Beuteschaden dürfte sich hier aktuell auf wenige hundert Euro beziffern lassen. Dem Sachstand nach können die Unbekannten am Mittwoch erst ab 22:30 Uhr an dem Gasthaus zugange gewesen sein. Entdeckt wurde der Einbruch bei dem Restaurant am Donnerstag gegen 17:00 Uhr.

Weiterer Tatort in Kleinostheim - Fragen der Ermittler

Im benachbarten Ortsgebiet stellten Eigentümer am Donnerstag ebenfalls fest, dass ihre Gaststätte in der Straße "Schluchthof" von Einbrechern heimgesucht wurde. Die Täter sind hier mit Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags geflüchtet. Der Tatzeitraum lässt sich bislang auf Mittwoch, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 09:30 Uhr eingrenzen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Dabei wenden sich die Beamten mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat zu den relevanten Zeiten im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat die möglicherweise andernorts entsorgten Tresore gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Versuchter Einbruch auf Schulgelände - Wer hat etwas gesehen?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich Unbekannte auf dem Gelände der Kolpingschule zu schaffen gemacht. Entwendet wurde nichts.

Dem Sachstand nach müssen sich die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, auf das Schulgelände in der Kolpingstraße begeben haben. Ein Verantwortlicher bemerkte schließlich am Morgen Spuren von Einbruchsversuchen an einer Tür zu einer ebenfalls dort befindlichen Wohnung.

Beute haben die Unbekannten nicht gemacht, jedoch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlassen. Unter anderem wurde die Versiegelung eines öffentlichen Defibrillators beschädigt.

Wer Hinweise zu den Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Rollerfahrer stürzt - Entgegenkommendes Fahrzeug gesucht

KLEINKAHL, OT GROSSKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Donnerstagmorgen ist der Fahrer eines Motorrollers zu Sturz gekommen. Die Polizei sucht nun nach einem möglicherweise unfallbeteiligten Pkw und auch Zeugen.

Der 18-Jährige war mit dem Roller gegen 05:30 Uhr auf dem Westerer Weg von Kleinkahl kommend in Richtung Westerngrund unterwegs. Dem Sachstand nach ist ihm im Bereich der Ziegelhütte ein unbekannter Pkw entgegengekommen, der dabei auch auf der Gegenfahrbahn gefahren ist. Der 18-Jährige musste nach rechts ins Bankett ausweichen und ist in der Folge gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu. Der Roller der Marke Aprilia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Alzenau ermittelt nun wegen Unfallflucht und hofft auf mögliche Zeugen zu dem Geschehen.

Hinweise werden unter Tel. 06023/944-0 entgegengenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde ein geparkter VW Passat an der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr "In der Pletsche".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag ist um 09:20 Uhr ein weißer, sonst unbekannter Pkw, gegen einen schwarzen Mercedes gefahren. Zu dem Zusammenstoß ist es beim Rangieren beider Fahrzeuge auf dem LIDL-Parkplatz in der Straße "Industriegebiet Süd" gekommen. Der unbekannte Fahrer hat sich, ohne anzuhalten, vom Ort des Geschehens entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits zwischen dem 30. August, 18:00 Uhr, und dem 31. August, 15:00 Uhr, wurde ein Damenmountainbike der Marke Bulls vom Bahnhofsplatz entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.