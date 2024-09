BAYREUTH. Auf mehreren Spielplätzen in Bayreuth trieb in den vergangenen Tagen ein Exhibitionist sein Unwesen. Am Mittwoch gelang der Kriminalpolizei Bayreuth dessen Festnahme. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Mindestens seit der vergangenen Woche zog der 48-Jährige über mehrere Spielplätze im Bayreuther Stadtgebiet und trieb dort sein Unwesen. Der Mann wurde im Thurnauer Weg und in der Graf-Berthold-Straße auffällig. Jeweils in Anwesenheit von mehreren Kindern im Alter von knapp vier bis neun Jahren entblößte er sich und manipulierte an seinem nackten Geschlechtsteil. Die Kinder offenbarten sich daraufhin zuhause ihren Eltern. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Daraufhin nahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth die Untersuchung der Fälle auf.

Am Mittwoch gelang den Ermittlern dann der entscheidende Schritt. Nach hohem Ermittlungsaufwand konnten die Beamtinnen und Beamten den Tatverdächtigen schließlich identifizieren und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den 48-jährigen Bayreuther. In einer Justizvollzugsanstalt wartet der Mann seitdem auf den weiteren Fortgang seines Strafverfahrens. Er muss sich nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Kripo und Staatsanwaltschaft Bayreuth bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 48-jährige steht im Verdacht, auch andere Spielplätze aufgesucht zu haben. Wenn Sie in den vergangenen Tagen oder Wochen ähnliche Beobachtungen auf oder im Bereich von Kinderspielplätzen gemacht haben, melden Sie sich bei den Ermittlern. Zudem soll der inhaftierte Tatverdächtige auf der diesjährigen Kreuzer Kirchweih aufgefallen sein, wo er ein Kind angesprochen haben soll. Auch zu diesem Vorfall melden sich Zeugen bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060.