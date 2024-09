NÜRNBERG. (943) In den zurückliegenden Tagen (04.09 - 05.09.2024) beschmierte ein Unbekannter eine Werbetafel im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau mit einem Hakenkreuz. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Das Hakenkreuz in der Größe von 170 cm x 170 cm ist am Donnerstagmorgen an der Weißenburger Straße (B 2) kurz vor der Einmündung Ellingstraße in Fahrtrichtung Eibach festgestellt worden. Ein Unbekannter hatte das verbotene Symbol mit schwarzer Farbe auf einem Werbeplakat für eine Supermarktkette angebracht.

Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Robert Sandmann