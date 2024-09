BLAICHACH. Am späten Donnerstagabend ereignete sich der beginnende Brand eines Holzstapels in der Sonthofener Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Vermutlich gegen 23:30 Uhr legte eine bislang unbekannte Täterschaft das Feuer an einem Holzstapel, der an der Rückwand eines unbewohnten Nebengebäudes aufgeschichtet war. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer zügig, sodass nur ein Teil des Holzes zerstört oder beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung übernommen und geht von einem Zusammenhang zu den zuletzt stattgefunden Brandereignissen im Raum Blaichach aus. Die polizeilichen Maßnahmen finden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Polizeidienststellen statt. Um die Arbeit der Polizeikräfte nicht zu behindern, bittet die Polizei ausdrücklich darum, dass Privatpersonen keine eigenständigen Kontrollgänge in der Ortschaft durchführen. Dies kann zu irreleitenden Mitteilungen führen. Nach wie vor geht die Polizei jedem Hinweis akribisch nach. (PP Schwaben Süd/West)

