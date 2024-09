MEMMINGEN. Ein 28-jähriger Mann beschäftigte am 04.09.2024 die Polizei Memmingen. Nachdem er mehrere Eigentumsdelikte beging und mehrfach strafrechtlich in Erscheinung trat, nahmen ihn Beamte vorläufig fest.

Zunächst fiel er bei einer Polizeikontrolle im Reichshainpark auf. Dort wollte er Bekleidungsgegenstände mit Originaletikett verkaufen. Woher die Sachen stammten, konnte er gegenüber der Polizei nicht erklären. Ermittlungen ergaben, dass er die Gegenstände zuvor in einem Ladengeschäft in Memmingen entwendet hatte. Gegen 15:00 Uhr fuhr er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien in der Schwesterstraße. Hierbei touchierte er ein Auto, weshalb ihn die Eigentümerin des Pkw zur Rede stellte. Nachdem er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, pöbelte er überwiegend weibliche Passanten an und belästigte eine Frau sexuell. Zur Hilfe kommende Passanten ging er körperlich an. Gegen 20:00 Uhr verhielt er sich erneut strafbar. Er betrat ein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße und stecke mehrere hochprozentige Getränke in seine Bauchtasche. Nachdem er von Mitarbeitern angesprochen wurde, verhielt er sich aggressiv und griff diese körperlich an. Letztendlich nahm ihn die Polizei vor Ort vorläufig fest und brachte ihn auf die Dienststelle. Auch dort beleidigte er die Beamten mehrmals. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führte die Polizei den Mann am 05.09.2024 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vor. Dieser erlies Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Die Polizei brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. (PI Memmingen).

