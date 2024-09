BREITENTHAL. Heute Mittag stand eine landwirtschaftliche Halle auf einem Feld in Vollbrand. Es gab keine verletzten Personen und die Polizei schätzt den Sachschaden auf 400.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

Gegen 11 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung über den Vollbrand einer Maschinenhalle auf einem Feld der Gemeinde Breitenthal. In der Halle befanden sich mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge. Auf dem Dach war eine Photovoltaik-Anlage angebracht. Jedoch ist die Ursache für den Brand bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden beträgt geschätzt etwa 400.000 Euro. Die Feuerwehren Breitenthal, Nattenhausen, Krumbach, Deisenhausen, Ebershausen, Roggenburg haben mit rund 70 Einsatzkräften das Feuer gelöscht. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Memmingen unter 08331 100-0 zu melden. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).