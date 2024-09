BLAICHACH. Am Mittwochabend brannte ein Papiercontainer im Ortsteil Bihlerdorf. Die Kriminalpolizei Kempten prüft einen Zusammenhang zu den jüngsten Brandereignissen im Bereich Blaichach.

Am Mittwoch, den 04.09.2024, gegen 21:35 Uhr, konnte ein Zeuge aufsteigenden Rauch aus einem Papiercontainer im Ortsteil Bihlerdorf feststellen. Dieser setzte umgehend den Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Blaichach übernahmen die Löscharbeiten. An dem Container selbst entstand kein Sachschaden, es wurde lediglich das Altpapier in Mitleidenschaft gezogen. Die ersten Ermittlungen vor Ort führte die Polizeiinspektion Immenstadt. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen und ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Derzeit prüften die Ermittelnden, ob ein Zusammenhang zur gegenwärtigen Brandstiftungsserie besteht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur möglichen Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter 0831 9909-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

