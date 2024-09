KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Eine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn führte am Mittwochmorgen dazu, dass durch die Beteiligten die Polizei zur Hilfe gerufen wurde. Der 35-jährige Sohn befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und zeigte sich aggressiv. Er leistete den Beamten Widerstand und verletzt sie bei seiner Festnahme. Der 35-Jährige wurde überwältigt, fixiert und an eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, gerieten Mutter und Sohn in Streit. Anlass hierfür war offenbar die psychische Situation des 35-jährigen Sohnes. Der Mann verhielt sich aggressiv und bedrohte seine Mutter. Diese brachte sich in Sicherheit und rief die Polizei zur Hilfe. Zwei Streifen der Polizei Marktheidenfeld waren schnell vor Ort und erkannten die Lage des Mannes. Da dieser durch seine Situation und das damit verbundene Verhalten eine unmittelbare Gefahr für andere darstellte, sollte er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden.

Der 35-Jährige setzte sich gegen die Hilfe zur Wehr und leistete den Polizisten heftigen Widerstand. Der Mann konnte dennoch überwältigt und letztlich in einer passenden Einrichtung untergebracht werden. Zwei Polizisten wurden im Rahmen ihres Einsatzes verletzt - einer hiervon schwer. Letzterer wurde behandelt und konnte inzwischen das Krankenhaus auch wieder verlassen.