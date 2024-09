EIBELSTADT, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines als Lagerhalle genutzten Gebäudes gerufen. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen.

Gegen 20:25 Uhr gingen erste Mitteilungen über das Brandgeschehen in der Straße „Altenberg“ bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Einsatzzentrale der Polizei ein. Polizei und Feuerwehr waren umgehend vor Ort. Zu dieser Zeit stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Brand in der Folge unter Kontrolle. Verletzt wurde dem Sachstand nach niemand.

Das Gebäude, welches zuletzt als Lagerhalle genutzt wurde, ist durch den Brand einsturzgefährdet. Aufgrund der instabilen Gebäudestruktur besteht Lebensgefahr beim Betreten.

Beamte der Kriminalpolizei Würzburg haben noch vor Ort die Untersuchungen zu dem Ausbruch des Brandes aufgenommen. Dem derzeitigen Sachstand nach, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Umfang des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen liegt dieser in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.