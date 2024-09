Reifenplatzer verursacht Schäden an sieben Pkw - Sachschaden im fünfstelligen Bereich

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Der geplatzte Reifen eines Lkw verursachte auf der Autobahn A 3 bei Waldaschaff Schäden an sieben weiteren Pkw. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Auf der Autobahn A 3 kam es am Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw und sieben Pkw. Durch Reifenteile des Lkw, welche durch die Luft geschleudert wurden, nachdem dieser geplatzt war, wurden insgesamt sieben Fahrzeuge aus dem nachfolgenden Verkehr beschädigt. Zum Großteil wurden die Frontstoßstangen und Schweinwerfer beschädigt. Einige Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach wurde zur Absicherung der Unfallstelle ein Fahrstreifen zeitweise gesperrt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. An einem in der Anne-Frank-Straße abgestellten Mercedes wurden in der Zeit von Dienstag 19:00 Uhr bis Mittwoch 12:15 Uhr alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:20 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke "Giant" entwendet. Das Rad war vor einer Zahnarztpraxis am Schloßplatz angekettet.

