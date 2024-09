BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Donnerstagmorgen brach in einer Bäckerei in Bad Staffelstein ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um kurz nach 6 Uhr wählten Zeugen den Notruf, da in einer Bäckerei in der Angerstraße ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen war. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fuhren zum Brandort und evakuierten die Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen. Außerdem mussten die Einsatzkräfte aufgrund der Löscharbeiten die Angerstraße und die angrenzenden Straßen sperren. Drei Bewohner, darunter ein Kind, kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Wohnung über der Bäckerei ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Die Löscharbeiten sind momentan noch im Gange und die Straßen sind weiterhin gesperrt (Stand 9.43 Uhr). Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich des Backofens aus. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Coburg.