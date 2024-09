STRAUBING, HARTBERG-FÜRSTENFELD, STEIERMARK, GRAZ-UMGEBUNG, ÖSTERREICH. Gestern Abend (04.09.2024) konnte ein zweiter Flüchtiger aus dem BKH Straubing/Lerchenhaid vom 17.08.2024 in Österreich festgenommen werden. Der Mann befindet sich aktuell in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt.

Bereits gestern Nachmittag entzog sich der 28-jährige Deutsche, nach dem mit einem europäischen Haftbefehl international gefahndet wurde, einer polizeilichen Kontrolle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der nördlichen Steiermark. Es gab Hinweise, dass er mit einem schwarzen Mercedes mit entwendeten Kennzeichen unterwegs ist. Trotz einer sofort eingeleiteten Alarmfahndung mit zahlreichen Einsatzkräften konnte der Flüchtige aber nicht festgenommen werden.

Am späten Abend konnte der Gesuchte erneut festgestellt werden und schließlich kurz vor 20.00 Uhr von österreichischen Einsatzkräften in einem Waldstück zwischen Tobelbad und Hautzendorf unweit von Graz festgenommen werden. Nach Durchführung notwendiger polizeilicher Maßnahmen wurde er in eine österreichische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wird im Laufe des Vormittags bei der österreichischen Justiz die Überstellung des 28-Jährigen nach Deutschland beantragen. Gegen ihn und die weiteren zwei Flüchtigen liegen Haftbefehle wegen des Verdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung vor, da sie am 17.08.2024 einen Mitarbeiter des BKH Straubing/Lerchenhaid angriffen, bedrohten und festhielten, um so die Öffnung der Pforte erzwingen konnten.

„Unser Dank gilt den österreichischen Einsatzkräften für ihr überaus hohes Engagement in Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden 28-jährigen Flüchtigen. Die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit hat erheblich zur Festnahme der beiden Männer beigetragen.“, so der Einsatzleiter der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, EKHK Christian Rottbauer.

Die Polizei Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten des Festgenommen aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 05.09.2024, 09.40 Uhr