Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau. Am 04.09.2024, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Ergoldsbach die BAB A 92 in Fahrtrichtung München auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er offensichtlich einen am Stauende eines Baustellenbereichs verkehrsbedingt stehenden Lkw mit Sattelauflieger eines 45-jährigen. Der 27-jährige prallte frontal mit seinem Pkw gegen das Heck des Aufliegers. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsversuchen von Augenzeugen verstarb der 27-jährige noch an der Unfallstelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachten angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste in A 92 in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000€. Die Feuerwehren Dingolfing, Niederviehbach, Dornwang und Wallersdorf sowie die Autobahnmeisterei Wörth a.d.Isar waren zur Verkehrslenkung und Absicherung der Unfallstelle eingesetzt.

Veröffentlicht am 04.09.2024, 20:50 Uhr