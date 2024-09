LANDSHUT. Einsatzkräfte der Landshuter Polizei wurden am Montag, 02.09.2024, kurz vor Mitternacht zu einer Streiterei in einem Mehrfamilienhaus in Landshut hinzugezogen.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Wohnungsinhaber zunächst mehrere Cannabispflanzen fest. Bei der weiteren Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch rund ein halbes Kilogramm Marihuana, diverse Rauschgiftutensilien, eine in Einzelteilen und teilweise noch verpackte Aufzuchtanlage sowie rund 22.000 Euro Falschgeld (sog. „Prop-Copy“).

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich in der Wohnung des Tatverdächtigen eine Waffe befinden soll, weshalb gestern Nachmittag ein von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragter Durchsuchungsbeschluss vollzogen und dabei u.a. eine Schreckschusswaffe sichergestellt wurde.

Gegen den 27-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge geführt.

Veröffentlicht: 04.09.2024, 12.45 Uhr