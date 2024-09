FÜRTH. (934) Wie mit Meldung 932 berichtet, fanden Polizeibeamte am Dienstagnachmittag (03.09.2024) in einer Wohnung im Stadtteil Stadeln die Leiche einer Frau, die offensichtlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten Polizeibeamte in den späten Abendstunden des gleichen Tages einen Tatverdächtigen festnehmen.



Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße hatte der Polizei in unmittelbarer Nähe zu einer Wohnung des Anwesens Blutspuren im Treppenhaus gemeldet. Bei einer Überprüfung der betroffenen Wohnung fanden Polizeibeamte eine tote Frau. Deren Leichnam wies Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen ließen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürth gehen davon aus, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 66-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses handelt. Die zweifelsfreie Identifizierung der Toten steht weiterhin aus.

Aus den ersten Erkenntnissen der Tatortarbeit sowie durchgeführter Umfeldermittlungen geriet ein Angehöriger der mutmaßlich getöteten Hausbewohnerin ins Visier der Kriminalpolizei. Dessen Aufenthalt konnte zunächst nicht geklärt werden. Allerdings führten gezielte Fahndungsmaßnahmen der Polizei noch in den späten Abendstunden zur vorläufigen Festnahme des Mannes. In Zusammenarbeit von Einsatzkräften des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA), dem Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei (USK) sowie zivilen Beamten der Polizei Fürth und Erlangen konnte der Tatverdächtige im Stadtgebiet Erlangen lokalisiert und um kurz nach 22:00 Uhr festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der festgenommene Tatverdächtige im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.



Erstellt durch: Michael Konrad