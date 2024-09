MARKTHEIDENFELD. Am frühen Samstagmorgen stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach im Rahmen einer Kontrolle eine größere Menge Betäubungsmittel sicher. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Tatverdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.



Gegen 02:20 Uhr war eine 22-Jährige und ihr 37-jähriger Beifahrer mit einem Mercedes auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unterzogen das Fahrzeug im Rahmen der Schleierfahndung auf der Rastanlage Kohlsberg-Süd einer Kontrolle. Im Inneren des Autos entdeckten die Beamten Amphetamin im einstelligen Kilobereich und mehrere hundert Gramm Haschisch.



Die Beamten erklärten den beiden Fahrzeuginsassen aus Nordrhein-Westfalen daraufhin die Festnahme. Der Pkw und die aufgefundenen Rauschmittel wurden sichergestellt. Da die 22-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogeneinfluss stand, musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am gleichen Tag die weiteren Ermittlungen übernommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die 22-Jährige und der 37-Jährige am Sonntag der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Beiden. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.