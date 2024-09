BLAICHACH. Am Mittwoch, den 04.09.2024, gegen 00:59 Uhr bemerkten Anwohner in der Grüntenstraße, dass zwei Papiertonnen auf dem Grundstück in Brand geraten waren. Nachdem die Anwohner den Notruf verständigten, erfolgten erste Löschversuche mit Feuerlöschern und Wasser. Die alarmierte Feuerwehr Blaichach konnte den Brand rasch vollständig ablöschen. Durch den Brand wurden die beiden Papiertonnen vollständig zerstört und ein angrenzendes Kellerfenster wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zur gegenwärtigen Brandstiftungsserie besteht. Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Angaben zum Brand machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08323/9610-0 zu melden. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Immenstadt und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen.

