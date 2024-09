SONTHOFEN. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 93-Jährigen aus Sonthofen ist beendet. Beamte trafen die Vermisste in einem Waldstück an.

Gegen 14:00 Uhr fanden Einsatzkräfte der Polizei die Vermisste im Rahmen einer Absuche mit einem Flächensuchhund lebend an. Die Vermisste befand sich in einem Waldstück bei Walten, welches aus der Luft für die Einsatzkräfte nicht einsehbar war. Die Vermisste war orientiert und ansprechbar. Dennoch übergaben die Einsatzkräfte sie an den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung.

Im Einsatz befanden sich rund 70 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Bergewachten Sonthofen und Bad Hindelang.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Sonthofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).