MAINFRANKEN. Das sommerliche Wetter lockte am Wochenende noch einmal viele wasserbegeisterte Menschen an den Main und sorgte für arbeitsreiche Tage der Wasserschutzpolizei. Im Rahmen der Streifenfahrt mit ihrem Streckenboot stellten sie eine Vielzahl von Verstößen fest.

Am Samstag mussten die Beamten bei ihren Kontrollen zwischen Marktbreit und dem Altmain feststellen, dass einige Sportbootfahrer ihre Sportbootführerscheine oder Kleinfahrzeugkennzeichenausweise nicht an Bord hatten. Eine Bootsführerin versuchte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer Kopie durch die Kontrolle zu kommen. Da sie sich ausgesprochen uneinsichtig zeigte, kommt nun eine Anzeige auf sie zu.

Leider zeigte sich bei einigen Freizeitsportler, dass das Gespür für gegenseitige Rücksichtnahme fehlt. So fiel der Besatzung des Streckenbootes WSP 20 im Bereich einer Badebucht ein größeres Sportboot auf, dass auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit eine große Welle produzierte. Dabei kann der Sog- und Wellenschlag eine Gefahr für die in der Badebucht badenden Familien mit ihren Kleinkindern darstellen. Der Fahrer des Sportbootes zeigte sich bei der Kontrolle sehr überrascht von den möglichen Gefahren.

Am Sonntag ging die Wasserschutzpolizei der Mitteilung eines Kanuverleihs in Schwarzach nach, dass Sportbootführer am Samstag beinahe ein Kanu zum Kentern gebracht hätten.

Zu einer weiteren brenzligen Situation kam es am Sonntagvormittag, als zwei Ruderinnen auf Höhe des Sebastian-Kneipp-Steges auf den Bug eines Güterschiffes zufuhren. Erst auf das laute Hupen des Schiffshorns reagierten die Frauen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sie sich jedoch bereits zu nah an dem Schiff und ihr rückwärtsfahrender Doppelzweier kenterte, als sie im falschen Winkel in die Bugwelle kamen. Die Sportlerinnen konnten mit ihrem Boot an Land schwimmen und unverletzt den Main verlassen. An ihrem Sportgerät entstand kein Schaden.

Das arbeitsreiche Wochenende nimmt die Wasserschutzpolizei noch einmal zum Anlass, um auf die Verhaltensregeln hinzuweisen.