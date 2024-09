Der 81-jährige Pál Benedek Jáger wurde am Montag, gegen 19:00 Uhr, am Hauptbahnhof Aschaffenburg zuletzt gesehen. Dort stieg der Man um 19:13 Uhr in den Zug in Richtung Passau ein und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Der 81-Jährige ist stark kognitiv eingeschränkt und möglicherweise orientierungslos. Die Aschaffenburger Polizei sucht aktuell nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Pál Benedek Jáger kann wie folgt beschrieben werden:

178 cm groß

Etwa 65 kg schwer

schlanke Statur

weiße, kurze Haare

trug eine beige Strickjacke, ein rotes Poloshirt, eine blau/graue Jogginghose sowie braune Lederschuhe

hat einen schwarzen Trolley bei sich

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-0 entgegen.