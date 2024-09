BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Am Montagnachmittag kam es bei Burgkunststadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenzug und einem Fußgänger, der die Bahngleise überquerte. Dieser kam dabei ums Leben.

Um kurz vor 16 Uhr überquerte der 71-Jährige die Bahngleise von Burgkunstadt aus der Straße „In der Au“ kommend in Richtung Altenkunstadt. An dieser Stelle befindet sich ein beschrankter Bahnübergang. Als sich der Mann auf den Gleisen befand, nahte ein Personenzug heran. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die Rettungskräfte und ein Notarzt stellten an der Unfallstelle den Tod des Mannes aus Altenkunstadt fest. Die Insassen des Zuges blieben unverletzt und konnten ihre Reise mit einem Ersatzbus fortsetzen. Neben mehreren Polizeibeamten waren die umliegenden Feuerwehren mit etwa 50 Kräften sowie der Notarzt und Rettungskräfte vertreten.

Die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls führt die Polizeiinspektion Lichtenfels. Aktuell sind die Gleise aufgrund der Unfallaufnahme noch gesperrt (Stand 19.15 Uhr).