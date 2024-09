1988 - Verkehrsunfall mit neun Fahrzeugen auf der A8

A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Am Montag (02.09.2024) kam es auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Adelsried zu einem Verkehrsunfall mit neun beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde mittelschwer, sieben Personen leicht verletzt.

Um 04.00 Uhr touchierte ein Ford die Betonleitwand und kam anschließend unbeleuchtet quer zur Fahrbahn hinter einer Kuppe zum Stehen. Ein herannahender Fahrer eines Mercedes Benz übersah den unbeleuchteten Ford Transit und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen des Ford Transit befanden sich nicht mehr im Fahrzeug. Ein Audi fuhr über die Trümmerteile des Ford Transit, kam ins Schleudern und blieb auf der Fahrbahn stehen. Ein BMW wich einzelnen Fahrzeugteilen aus und kollidierte dabei mit einem Sattelzug. Alle anderen geschädigten Autos fuhren im Anschluss über Fahrzeugteile, die über rund 3 km auf der Fahrbahn verteilt waren.

Die Verletzten wurden mit den Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. Vier Autos mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Die Reinigungsarbeiten dauerten von ca. 4.15 Uhr bis 10.00 Uhr. Zu Beginn war eine Vollsperrung der Autobahn erforderlich.

Die Autobahnpolizeistation Gersthofen bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 0821/323-1910.

1989 - Viele Verstöße bei Kontrolle festgestellt

A8 / Rastanlage Augsburg Ost / FR Stuttgart - Am Sonntag (01.09.2024) fuhr eine 49-jährige Frau ohne Führerschein mit einem abgemeldeten Auto auf der A8. Der 18-jährige Beifahrer zeigte einen gefälschten Führerschein vor.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierte die Polizei ein Auto auf der Rastanlage Augsburg Ost. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 49-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Auto bereits seit Monaten stillgelegt war. Die Beamten durchsuchten das Auto, fanden ein illegales Messer und stellten dieses sicher. Der 18-jährige Beifahrer zeigte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vor und versuchte sich zunächst als Fahrer auszugeben.

Die Polizei ermittelt gegen die 49-jährige Fahrerin unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 18-Jährigen ermittelt sie unter anderem wegen Urkundenfälschung, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Strafvereitelung und dem Waffengesetz.

1990 - Schlangenlinienfahrer kontrolliert

Bundesstraße 17 / AS Gabelsbergerstraße / FR Süden - Am Montag (02.09.2024) fuhr ein alkoholisierter 17-jähriger Jugendlicher ohne Führerschein mit einem Auto auf der B17.

Gegen 01.00 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Auto in Schlangenlinien auf der B17. Eine Polizeistreife versuchte den 17-Jährigen zu kontrollieren, wobei der Jugendliche zunächst vor der Polizei flüchtete. Im Rahmen einer Fahndung stoppte die Polizei den 17-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Jugendlichen.

1991 - Motorsegler abgestürzt

Nördlingen - Am Sonntag (01.09.2024) stürzte am Flugplatz in Nördlingen ein Motorsegler ab. Der Pilot wurde dabei leicht verletzt.

Um 14.00 Uhr startete ein 64-jähriger Pilot seinen Motorsegler und hob in Richtung Westen ab. Unmittelbar nach dem Start geriet er in eine Windböe, wodurch das Flugzeug außer Kontrolle geriet und abstürzte. Der Motorsegler setzte neben der Start- und Landebahn auf.

Am Flugzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

1992 - Falschfahrer auf B 2 - Unfallflucht

Donauwörth - Am heutigen Montag (02.09.2024) fuhr ein unbekannter Falschfahrer auf der Bundesstraße 2 (Schellenbergumgehung) in Parkstadt und verursachte einen Verkehrsunfall.

Gegen 07.00 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau in einem Kleinwagen auf der baulich getrennten Südfahrbahn in Richtung Augsburg, als ihr auf Höhe des Parkplatzes „Parkstadt“ offenbar der Falschfahrer in Richtung Norden entgegenkam. Die Frau wich nach links aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Sie touchierte mit dem rechten Außenspiegel den Wagen des Falschfahrers. Zu diesem sind aktuell keine näheren Details bekannt.

Die Verkehrspolizei Donauwörth ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0906/4021150 entgegen.