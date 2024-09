WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen ein Pkw in Vollbrand. Die Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt, der Fahrer schwer. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

Am Samstag gegen 09:25 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Pkw-Brand im Oskar-Neisinger-Weg ein. Der Mitteiler reagierte geistesgegenwärtig, half dem schwer verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug und leistete sofort Erste Hilfe. Die 82-jährige Beifahrerin konnte eigenständig aus dem brennenden Auto steigen. Sie wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 86-jährige Fahrer wurde mit schwersten Verbrennungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Nach derzeitigen Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Dem derzeitigem Ermittlungsstand nach, geht die Kriminalpolizei von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus.