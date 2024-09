E-Scooter und Fahrräder waren Ziel der Täter - Polizei Aschaffenburg ermittelt

ASCHAFFENBURG. Im Laufe der letzten Woche waren mehrere Fahrräder sowie E-Scooter das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Im gesamten Stadtgebiet Aschaffenburg schlugen die Täter zu. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrrad aus Kellerabteil entwendet

Ein Fahrrad der Marke Conway wurde im Memlingweg entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 22:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr. Der Beuteschaden wird auf circa 700 Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich widerrechtlich Zugang zu einem Kellerabteil und entwendet neben dem Fahrrad ebenfalls einen Akkuschrauber der Marke Makita samt Ladegerät.

E-Scooter und Fahrrad als Tatbeute

Über das Wochenende verteilt kam es zu zwei Diebstählen eines E-Bikes und eines E-Scooters.

Der E-Scooter wurde in der Zeit von Freitag 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr im Bessenbacher Weg entwendet.

Das E-Bike der Marke Velo de Ville im Wert von 4.000 Euro wurde in der Zeit von Samstag 18:00 Uhr bis Sonntag 10:00 Uhr entwendet. Durch den bislang unbekannten Täter wurde neben dem Fahrrad auch das Fahrradschloss entwendet mit welchem das Rad gesichert war.

Die Polizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, STRIETWALD. Der Außenspiegel eines geparkten schwarzen Renault Kadjar wurde durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr Samstagnacht. Der Pkw war in der Kopernikusstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG. Zu zwei Verkehrsunfallfluchten kam es im Stadtgebiet Aschaffenburg im Laufe des Wochenendes. In der Burchardtstraße im Stadtteil Damm wurde in der Zeit von Freitag 02:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein weißer Audi beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden an der linken Frontstoßstange sowie der Felge.

Ebenfalls die linke Seite der Frontstoßstange wurde bei einem BMW beschädigt welcher im Laufe des Samstagvormittags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Niedernberger Straße in Nilkheim abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.